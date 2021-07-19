Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Metehan bölgesinde KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi inşasına...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Metehan bölgesinde KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi inşasına başlanacağı müjdesini verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Metehan bölgesinde KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi inşasına başlanacağı müjdesini verdi. - LEFKOŞA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı