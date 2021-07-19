Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Metehan bölgesinde KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi inşasına...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Metehan bölgesinde KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi inşasına...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Metehan bölgesinde KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi inşasına...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Metehan bölgesinde KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi inşasına başlanacağı müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Metehan bölgesinde KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi inşasına başlanacağı müjdesini verdi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Erdoğan: '(KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi) Devlet olmanın işte ifadesi budur.
Erdoğan: "(KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi) Devlet olmanın işte ifadesi budur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Rum tarafının Kıbrıs müzakerelerindeki tavrı) Artık bizim bunlara inanmamız, bir 50 yıl daha kaybetmemiz mümkün değildir.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rum tarafının Kıbrıs müzakerelerindeki tavrı) Artık bizim bunlara inanmamız, bir 50 yıl daha kaybetmemiz mümkün değildir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kıbrıs'ta) Adil, kalıcı, sürdürülebilir çözüm, ancak ve ancak Ada'nın gerçeklerini esas alan bir yaklaşım olabilir.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kıbrıs'ta) Adil, kalıcı, sürdürülebilir çözüm, ancak ve ancak Ada'nın gerçeklerini esas alan bir yaklaşım olabilir."

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Metehan bölgesinde KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi inşasına... - Haberler
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