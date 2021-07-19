Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Doğu Akdeniz'deki işbirliği alanlarını ele almak için Avrupa...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Doğu Akdeniz'deki işbirliği alanlarını ele almak için Avrupa...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, 'Doğu Akdeniz'deki işbirliği alanlarını ele almak için Avrupa...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Doğu Akdeniz'deki işbirliği alanlarını ele almak için Avrupa Birliği'ne tüm tarafların katılacağı bir konferans önerdik.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Doğu Akdeniz'deki işbirliği alanlarını ele almak için Avrupa Birliği'ne tüm tarafların katılacağı bir konferans önerdik. Bu teklifimize henüz bir cevap alamadık. Bu bile kimin diyalogdan yana olduğunu göstermektedir" dedi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Doğu Akdeniz'deki işbirliği alanlarını ele almak için Avrupa... - Haberler
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