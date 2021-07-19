Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "EOKA terör örgütü eliyle komşusu Türklerin ırzına, canına, malına...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "EOKA terör örgütü eliyle komşusu Türklerin ırzına, canına, malına...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, 'EOKA terör örgütü eliyle komşusu Türklerin ırzına, canına, malına...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "EOKA terör örgütü eliyle komşusu Türklerin ırzına, canına, malına kastetmekten çekinmeyen Rumlar, Kıbrıs Türklerini hiçbir zaman eşit ortak olarak görmemiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "EOKA terör örgütü eliyle komşusu Türklerin ırzına, canına, malına kastetmekten çekinmeyen Rumlar, Kıbrıs Türklerini hiçbir zaman eşit ortak olarak görmemiştir" dedi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Rum tarafının Kıbrıs müzakerelerindeki tavrı) Artık bizim bunlara inanmamız, bir 50 yıl daha kaybetmemiz mümkün değildir.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rum tarafının Kıbrıs müzakerelerindeki tavrı) Artık bizim bunlara inanmamız, bir 50 yıl daha kaybetmemiz mümkün değildir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kıbrıs'ta) Adil, kalıcı, sürdürülebilir çözüm, ancak ve ancak Ada'nın gerçeklerini esas alan bir yaklaşım olabilir.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kıbrıs'ta) Adil, kalıcı, sürdürülebilir çözüm, ancak ve ancak Ada'nın gerçeklerini esas alan bir yaklaşım olabilir."
Erdoğan: 'EOKA terör örgütü eliyle, komşusu Türklerin ırzına, canına, malına kastetmekten çekinmeyen Rumlar, Kıbrıs Türklerini hiçbir zaman eşit...
Erdoğan: "EOKA terör örgütü eliyle, komşusu Türklerin ırzına, canına, malına kastetmekten çekinmeyen Rumlar, Kıbrıs Türklerini hiçbir zaman eşit...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "EOKA terör örgütü eliyle komşusu Türklerin ırzına, canına, malına... - Haberler
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