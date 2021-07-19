Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde konuşuyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde konuşuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Türkiye dünyanın en büyük şehitliği ise KKTC her karesinde bir kahraman yatan şehitler yurdudur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Türkiye dünyanın en büyük şehitliği ise KKTC her karesinde bir kahraman yatan şehitler yurdudur" dedi.

"Kıbrıs davasını içeriden çökertmek için yapılan hamleler yine Kıbrıs Türk'ünün basireti, feraseti, dayanışması ile boşa çıkmıştır"

"Sergilediğimiz kardeşlik iklimi Amerika'da birilerini rahatsız etmiş olsa da bu yolda kararlılıkla yürüyeceğiz"

"EOKA terör örgütü eliyle komşusu Türklerin ırzına, canına, malına kastetmekten çekinmeyen Rumlar, Kıbrıs Türklerini hiçbir zaman eşit ortak olarak görmemiştir"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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