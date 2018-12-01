Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili, "Sadece Liderler Zirvesinde Kanada...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili, "Sadece liderler zirvesinde Kanada Başbakanı konuyu açtı. Veliaht Prensin buna inanamadığım bir cevabı oldu. İnanılmaz şekilde dediğim konu şu; suç sabit olmadıktan sonra kalkıp da Suudi Arabistan'ı suçlamak olmaz anlamına bir ifade kullandı. Tabii bu dediği hukuk dilinde bir geçerliliği var ama biz zaten adeta suçun sabit olduğu delillerini söylerken, yetkililerin ifadeleri var. Planlı bir operasyon olduğunu yetkilileri söyledi. Başsavcılarını İstanbul'a gönderme arzusunu Veliaht Prens bana söyledi. Benim başsavcımla görüştüler. Başsavcılarım onlara gerekli doküman verdiler. Onlar bizim başsavcımıza vermediler. 22 kişi şu anda tutuklu, bunların 5'inin idamla yargılandığını söylüyorlar. Bizde neticeyi göreceğiz. Elimize gelen bilgi ve belgeleri paylaşmaya hazır olduğumuzu da söyledik" dedi. 01.12.2018 23: 27: 24 TSI

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