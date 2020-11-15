Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karadeniz'de olduğu gibi inşallah Doğu Akdeniz'deki araştırma faaliyetlerinde de müjdeli haberler alacağımıza...
15.11.2020 15:53 | Son Güncelleme: 15.11.2020 15:57
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karadeniz'de olduğu gibi inşallah Doğu Akdeniz'deki araştırma faaliyetlerinde de müjdeli haberler alacağımıza inanıyoruz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karadeniz'de olduğu gibi inşallah Doğu Akdeniz'deki araştırma faaliyetlerinde de müjdeli haberler alacağımıza inanıyoruz. Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerimize adil bir anlaşma sağlanana kadar kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. - LEFKOŞA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı