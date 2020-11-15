Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karadeniz'de olduğu gibi inşallah Doğu Akdeniz'deki araştırma faaliyetlerinde de müjdeli haberler alacağımıza...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karadeniz'de olduğu gibi inşallah Doğu Akdeniz'deki araştırma faaliyetlerinde de müjdeli haberler alacağımıza inanıyoruz.