Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağlı mevkidaşı Milo Djukanovic ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Görüşmede ikili ilişkilerimizi...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağlı mevkidaşı Milo Djukanovic ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Görüşmede ikili ilişkilerimizi daha da ileri taşıma yönündeki niyetimizi teyit ettik" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağlı mevkidaşı Milo Djukanovic ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Görüşmede ikili ilişkilerimizi daha da ileri taşıma yönündeki niyetimizi teyit ettik" dedi. - PODGORICA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı