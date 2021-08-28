Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağlı mevkidaşı Milo Djukanovic ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Karadağ'a yatırım yapan ilk 10...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağlı mevkidaşı Milo Djukanovic ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Karadağ'a yatırım yapan ilk 10 ülke arasındayız. 250 milyon dolarlık yeni bir ticaret hedefi koyduk" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağlı mevkidaşı Milo Djukanovic ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Karadağ'a yatırım yapan ilk 10 ülke arasındayız. 250 milyon dolarlık yeni bir ticaret hedefi koyduk" dedi. - PODGORICA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı