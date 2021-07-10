Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Kahraman anneleri bugün bizzat ziyaret ederek, bugüne kadar Bakan arkadaşlarım, belediye başkanlarım, kadın...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Kahraman anneleri bugün bizzat ziyaret ederek, bugüne kadar Bakan arkadaşlarım, belediye başkanlarım, kadın kollarım defaatle ziyaret ettiler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Kahraman anneleri bugün bizzat ziyaret ederek, bugüne kadar Bakan arkadaşlarım, belediye başkanlarım, kadın kollarım defaatle ziyaret ettiler. Bugün de ben tüm heyetimle birlikte ziyaret ederek bu gerçeği ortaya koyacağız." - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı