Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kahraman anneleri bugün bizzat ziyaret ederek, bugüne kadar Bakan arkadaşlarım, belediye başkanlarım, kadın kollarım defaten...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kahraman anneleri bugün bizzat ziyaret ederek, bugüne kadar Bakan arkadaşlarım, belediye başkanlarım, kadın kollarım defaten...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kahraman anneleri bugün bizzat ziyaret ederek, bugüne kadar Bakan arkadaşlarım, belediye başkanlarım, kadın kollarım defaten ziyaret ettiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kahraman anneleri bugün bizzat ziyaret ederek, bugüne kadar Bakan arkadaşlarım, belediye başkanlarım, kadın kollarım defaten ziyaret ettiler. Bugün de ben tüm heyetimle birlikte ziyaret ederek bu gerçeği ortaya koyacağız"

DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kahraman anneleri bugün bizzat ziyaret ederek, bugüne kadar Bakan arkadaşlarım, belediye başkanlarım, kadın kollarım defaten...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kahraman anneleri bugün bizzat ziyaret ederek, bugüne kadar Bakan arkadaşlarım, belediye başkanlarım, kadın kollarım defaten...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kahraman anneleri bugün bizzat ziyaret ederek, bugüne kadar Bakan arkadaşlarım, belediye başkanlarım, kadın kollarım defaten...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kahraman anneleri bugün bizzat ziyaret ederek, bugüne kadar Bakan arkadaşlarım, belediye başkanlarım, kadın kollarım defaten...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kahraman anneleri bugün bizzat ziyaret ederek, bugüne kadar Bakan arkadaşlarım, belediye başkanlarım, kadın kollarım defaten... - Haberler
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