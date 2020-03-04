Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kahraman ordumuz Suriye'de gösterdiği başarıyla tüm dünyayı...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kahraman ordumuz Suriye'de gösterdiği başarıyla tüm dünyayı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kahraman ordumuz Suriye'de gösterdiği başarıyla tüm dünyayı kendisine hayran bırakmıştır.

04.03.2020 12:07 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:07
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı , "Kahraman ordumuz 'de gösterdiği başarıyla tüm dünyayı kendisine hayran bırakmıştır. Bizim savaşmayı bilmeyen değil, savaşmak istemeyen ülke olduğumuzu son operasyonla herkese bir kez daha ispatladığımıza inanıyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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