Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan : "Kağıt üzerinde üyemiz gözüküp de gönlünü ve yolunu bizden...
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının bitirmesi -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdimi -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıdan ayrılması KONYA -Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kağıt üzerinde üyemiz gözüküp de gönlünü...
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının bitirmesi
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdimi
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıdan ayrılması KONYA -Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kağıt üzerinde üyemiz gözüküp de gönlünü ve yolunu bizden ayırmış olanlar varsa onları ayıklamaktan çekinmemeliyiz."