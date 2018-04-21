Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyi Parti'nin Seçime Katılıp Katılmamasıyla İlgili, "Yüksek...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyi Parti'nin Seçime Katılıp Katılmamasıyla İlgili, "Yüksek...

IHAAW211859-SIY/21-04-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti’nin seçime katılıp katılmamasıyla ilgili, “Yüksek Seçim Kurulu ile Yargıtay Başsavcılığının müşterek yapacağı görüşmelerin, bugün görüşmeleri olacaktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyi Parti'nin Seçime Katılıp Katılmamasıyla İlgili,

IHAAW211859-SIY/21-04-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti'nin seçime katılıp katılmamasıyla ilgili, "Yüksek Seçim Kurulu ile Yargıtay Başsavcılığının müşterek yapacağı görüşmelerin, bugün görüşmeleri olacaktı. Oranın vereceği karar neyse o karar saygı duymaması lazım. O noktada bizim sıkıntımız söz konusu değil" dedi. 21.04.2018 21: 18: 59 TSI
NNNN - İSTANBUL

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