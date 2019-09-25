Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüştü.

ABD'nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüştü.

25.09.2019 01:25
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüştü.

ABD'nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüştü.


Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüştü. - NEW YORK

Kaynak: İHA
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