Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile Görüştü

– Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi temaslarda bulunmak için gittiği İtalya'nın başkenti Roma'da İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatikan'da Papa Francis ile görüştükten sonra Roma'ya geçmiş ve İtalyan mevkidaşı Sergio Mattarella ile de ikili görüşme gerçekleştirmişti. Mattarella'yla yaptığı görüşmenin ardından Erdoğan İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile de görüştü.

Erdoğan bu akşam Roma'da önde gelen İtalyan şirketlerinin yöneticileri ile de basına kapalı bir akşam yemeğinde bir araya gelecek. (Fotoğraflı)

Görüntü dökümü:

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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni tarafından karşılanması

Resmi karşılama töreninden görüntüler - Roma