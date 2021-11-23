Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 89. Interpol Genel Kurul Toplantısı'na mesaj gönderdi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bilhassa FETÖ'cü firariler ile bölücü örgüt elebaşlarının ülkemize iadesi hususunda güçlü dayanışma bekliyoruz." dedi.

Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) 89. Genel Kurul Toplantısı'na gönderdiği video mesajında, geçen sene planlanan toplantıyı küresel koronavirüs salgını sebebiyle ertelemek durumunda kaldıklarını anımsattı.

Salgın şartlarının hafiflemesiyle katılımcıları Türkiye'de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, toplantının ülkeler, halklar ve tüm insanlık için hayırlı olmasını diledi. Erdoğan, koronavirüs salgınında hayatını kaybeden Interpol mensuplarına taziyelerini sundu.