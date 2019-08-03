Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Süryani Kadim Vakfı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Süryani Kadim Vakfı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin temel atma törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Süryani Kadim Vakfı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin temel atma törenine katıldı
Kaynak: İHA
Kılıçdaroğlu 3 yıl önce silahlı saldırıya uğradığı yerde konuştu: Şavşat'ın benim için özel bir anısı var
Son Dakika Genel Haberleri
16:08 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Süryani Kadim Vakfı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks...