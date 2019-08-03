Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Süryani Kadim Vakfı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Süryani Kadim Vakfı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Süryani Kadim Vakfı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin temel atma törenine katıldı.

3.08.2019 16:08
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Süryani Kadim Vakfı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Süryani Kadim Vakfı Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin temel atma törenine katıldı

Kaynak: İHA
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