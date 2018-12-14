Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İslam Dünyasındaki Çatışmaların Dindirilmesine Politika ve...
IHAAW162330-SIY/14-12-2018- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İslam dünyasındaki çatışmaların dindirilmesine politika ve eylemleriyle bazı Müslüman ülkeler mani oluyor.
IHAAW162330-SIY/14-12-2018
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İslam dünyasındaki çatışmaların dindirilmesine politika ve eylemleriyle bazı Müslüman ülkeler mani oluyor. Müslüman Müslümanla uğraştıkça batılı devletlerin silah satışları artıyor." 14.12.2018 16: 23: 30 TSI
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