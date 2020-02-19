Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İrtica ile mücadele kisvesi altında din düşmanlığı yapılmasına...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İrtica ile mücadele kisvesi altında din düşmanlığı yapılmasına...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İrtica ile mücadele kisvesi altında din düşmanlığı yapılmasına biz de, milletimiz de rıza gösteremezdik.

19.02.2020 11:28 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:28
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İrtica ile mücadele kisvesi altında din düşmanlığı yapılmasına biz de, milletimiz de rıza gösteremezdik. Başbakanlığım boyunca Yüksek Askeri Şuralarda tek bir FETÖ'cünün dosyası gelmedi" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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