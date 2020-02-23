Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın batısında meydana gelen ve Van'da da hissedilen...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın batısında meydana gelen ve Van'da da hissedilen...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın batısında meydana gelen ve Van'da da hissedilen depremle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüştü.

23.02.2020 12:05 | Son Güncelleme: 23.02.2020 12:05
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın batısında meydana gelen ve Van'da da hissedilen...

Cumhurbaşkanı , 'ın batısında meydana gelen ve 'da da hissedilen depremle ilgili İçişleri Bakanı ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen bölgeler ve arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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