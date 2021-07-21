Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ikili ilişkiler ve bölgesel bölgesel konuların ele alındığı telefon görüşmesi...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ikili ilişkiler ve bölgesel bölgesel konuların ele alındığı telefon görüşmesi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ikili ilişkiler ve bölgesel bölgesel konuların ele alındığı telefon görüşmesi...
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ikili ilişkiler ve bölgesel bölgesel konuların ele alındığı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ikili ilişkiler ve bölgesel bölgesel konuların ele alındığı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu: (2)
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu: (2)

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Yener Erkan Petekkaya İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi Volkan Demirel Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ikili ilişkiler ve bölgesel bölgesel konuların ele alındığı telefon görüşmesi... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 20:48:22. #1.14#

title