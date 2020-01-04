04.01.2020 17:17 | Son Güncelleme: 04.01.2020 17:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, bölgedeki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA