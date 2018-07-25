İran'a Yaptırıma Erdoğan'dan Net Cevap: Stratejik Ortaklarımızla Olan İlişkiyi Kesmek Bağımsızlığımıza Ters

Başkan Erdoğan, "İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı" sıfatıyla özel davetli olduğu 10. BRICS zirvesine katılmak üzere bugün Güney Afrika'ya gidiyor. Erdoğan, ziyaret öncesinde havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. ABD'nin İran konusundaki adımlarını değerlendiren Erdoğan, "İran hem komşumuz hem stratejik ortağımız" dedi.

"İRAN HEM KOMŞUMUZ HEM DE STRATEJİK ORTAĞIMIZ"

"ABD'nin İran ile ilgili kararlarını takip ediyoruz" diyen Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yaptırımlarla ilgili şunu bilmemiz lazım. ABD nasıl bir stratejik ortağımız ise, nasıl bir model ortağımız ise, bizim diğer stratejik ortaklıklarımızla ilişkiyi kesmek, ülkeler arasındaki bağımsızlık anlayışımıza ters düşer.

Hem komşumuz, hem stratejik ortağımız olacak… Biz onlardan öyle ürünler alıyoruz ki, almadığımız zaman benim ülkemin dış politikasında neler olacak?

Biz bunları sayın Obama döneminde de zaten söyledik. Şu anda da aynısını söylüyoruz. Şimdi yine bunların iletilmesi bizi üzmektedir. Şu ana kadar sayın başkan iyi bir duruş sergilemiştir. Biz bu duruşun ilerleyen süreçte de devam edeceğine inanıyorum. Arkadaşlar gerekli düşüncelerimizi alıp dönmüşlerdir. Temenni ediyorum ki yanlış adımlar atılmamış olsun."