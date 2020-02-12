Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İnsan haklarını, çocukları, kadınları ağızlarından...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İnsan haklarını, çocukları, kadınları ağızlarından düşürmeyenler (İdlib'deki) bu saldırılar karşısında derin bir sessizliğe gömüldü"
12.02.2020 11:32 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İnsan haklarını, çocukları, kadınları ağızlarından düşürmeyenler (İdlib'deki) bu saldırılar karşısında derin bir sessizliğe gömüldü" - ANKARA
Kaynak: İHA