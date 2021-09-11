Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere kütüphane inşaatı süren Rami Kışlası'na geldi.
İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere kütüphane inşaatı süren Rami Kışlası'na geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere kütüphane inşaatı süren Rami Kışlası'na geldi. Erdoğan'ın 220 bin metrekarelik kullanım sahasıyla Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olacak Rami Kışlası'ndaki incelemeleri sürüyor. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez - Son Dakika Haberleri