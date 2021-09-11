Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere kütüphane inşaatı süren Rami Kışlası'na geldi. Erdoğan'ın 220 bin metrekarelik kullanım sahasıyla Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olacak Rami Kışlası'ndaki incelemeleri sürüyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez - Son Dakika Haberleri