Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yardım...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yardım malzemelerini taşıyan askeri kargo uçağının saat 10.00'da Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan hareket etmesi planlanıyor.
18.06.2020 09:44 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:45
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yardım malzemelerini taşıyan askeri kargo uçağının saat 10.00'da Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan hareket etmesi planlanıyor. - ANKARA
Kaynak: İHA