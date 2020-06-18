Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yardım... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yardım malzemelerini taşıyan askeri kargo uçağının saat 10.00'da Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan hareket etmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yardım malzemelerini taşıyan askeri kargo uçağının saat 10.00'da Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan hareket etmesi planlanıyor. - ANKARA Kaynak: İHA