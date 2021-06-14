Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel'de NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı ikili görüşme sona erdi, heyetler...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel'de NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı ikili görüşme sona erdi, heyetler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel'de NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı ikili görüşme sona erdi, heyetler...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel'de NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı ikili görüşme sona erdi, heyetler arası görüşmeye geçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel'de NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı ikili görüşme sona erdi, heyetler arası görüşmeye geçildi. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Biden ile baş başa görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Biden ile baş başa görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, NATO Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Biden ile baş başa görüşmesi sona erdi, heyetler arası görüşmeye geçildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, NATO Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Biden ile baş başa görüşmesi sona erdi, heyetler arası görüşmeye geçildi.
Erdoğan, Biden görüşmesi başladı
Erdoğan, Biden görüşmesi başladı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Tamer Levent Funda Eryiğit
Spor Ali Koç Fatih Terim Şenol Güneş Yiğit Şardan Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel'de NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı ikili görüşme sona erdi, heyetler... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 20:12:36. #1.15#

title