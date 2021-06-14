Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel'de NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı ikili görüşme sona erdi, heyetler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel'de NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı ikili görüşme sona erdi, heyetler arası görüşmeye geçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel'de NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı ikili görüşme sona erdi, heyetler arası görüşmeye geçildi. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı