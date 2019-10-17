17.10.2019 20:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile yaptığı baş başa görüşmenin ardından yapılan heyetlerarası görüşme sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme 2 saat 35 dakika sürdü. - ANKARA

Kaynak: İHA