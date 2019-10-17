Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile yaptığı baş başa...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile yaptığı baş başa görüşmenin ardından yapılan heyetlerarası görüşme sona erdi.
17.10.2019 20:08
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile yaptığı baş başa görüşmenin ardından yapılan heyetlerarası görüşme sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme 2 saat 35 dakika sürdü. - ANKARA
Kaynak: İHA