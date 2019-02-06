Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Talimatlarıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Talimatlarıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve...

IHAAW181607-SIY/06-02-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Kartal Orhantepe Mahallesi'ne gidiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Talimatlarıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve...

IHAAW181607-SIY/06-02-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Kartal Orhantepe Mahallesi'ne gidiyor. 06.02.2019 18: 16: 07 TSI
NNNN - ANKARA

Kaynak: İHA
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