Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Talimatlarıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve...
IHAAW181607-SIY/06-02-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Kartal Orhantepe Mahallesi'ne gidiyor.
IHAAW181607-SIY/06-02-2019
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Kartal Orhantepe Mahallesi'ne gidiyor. 06.02.2019 18: 16: 07 TSI
NNNN - ANKARA
Kaynak: İHA