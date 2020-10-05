Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli aşı geliştirme çalışmalarında oldukça ileri bir düzeye gelindi"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli aşı geliştirme çalışmalarında oldukça ileri bir düzeye gelindi"

05.10.2020 19:37 | Son Güncelleme: 05.10.2020 20:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yerli aşı geliştirme çalışmalarında oldukça ileri bir düzeye gelindi'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yerli aşı geliştirme çalışmalarında oldukça ileri bir düzeye gelindi'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yerli aşı geliştirme çalışmalarında oldukça ileri bir düzeye gelindi'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yerli aşı geliştirme çalışmalarında oldukça ileri bir düzeye gelindi'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yerli aşı geliştirme çalışmalarında oldukça ileri bir düzeye gelindi'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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