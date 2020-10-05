Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli aşı geliştirme çalışmalarında oldukça ileri bir düzeye gelindi"
05.10.2020 19:37 | Son Güncelleme: 05.10.2020 20:14
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. (4)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu