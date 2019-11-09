09.11.2019 21:06 | Son Güncelleme: 09.11.2019 21:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Suriye meselesine ilişkin gelişmelerin ele alındığı görüşmede iki lider, 22 Ekim tarihli Soçi Mutabakatı'na bağlılıklarını teyit ettiklerini bayan etti. - ANKARA

Kaynak: İHA