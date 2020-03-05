Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Hayatını kaybeden askerler için taziyelerimi iletiyorum" dedi.
05.03.2020 14:17 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:17
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Hayatını kaybeden askerler için taziyelerimi iletiyorum" dedi. - MOSKOVA
Kaynak: İHA