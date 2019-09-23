Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İklim Zirvesi'nde, "Türkiye iklim değişikliğiyle mücadele için...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İklim Zirvesi'nde, "Türkiye iklim değişikliğiyle mücadele için evvela yerel düzeyde eyleme geçilmesi gerektiğinin farkındadır.
23.09.2019 22:35
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İklim Zirvesi'nde, "Türkiye iklim değişikliğiyle mücadele için evvela yerel düzeyde eyleme geçilmesi gerektiğinin farkındadır. Orman varlığını arttıran nadir ülkelerden biriyiz" dedi. - NEW YORK
Kaynak: İHA