CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİZDERE'DE TÜNELLERİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ…

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'ne katılmak için Rize'ye geldi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'ne katılmak için Rize'ye geldi.

Rize ziyareti programı çerçevesinde İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'ne katılmak için İkizdere'ye hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış programının yapıldığı alanda halka hitab etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Tören'inde yapmış olduğu konuşmada, "Şartlar ne olursa olsun, ülkemizin demokratik ve ekonomik kalkınmasının yönünü hep yukarı doğru olmasını sağlamak için var gücümüzle çalıştık" dedi.

İyidere-İkizdere Yolu ile Hurmalık Tünelleri ve bağlantı yollarının hayırlı olmasını dileyen ve projede emeği geçen herkesi tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İyidere-İkizdere yolu yaklaşık 38 kilometre, Hurmalık Tünelimizin biri 850 metre, diğeri 720 metre, bağlantı yolları 3, 6 kilometre uzunluğa sahiptir" dedi.

Bu yolun, Avrupa'dan gelip Orta Asya'ya uzanan Kafkasya koridorunun en önemli güzergahlarından birinin üzerinde yer aldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aynı şekilde bu proje, Rize-Mardin hattındaki kuzey-güney ulaşım aksının da en kritik kısımlarından biridir. Özellikle kış aylarında ulaşımda çok ciddi zorlukların yaşandığı bu bölge, artık güvenli, konforlu ve hesaplı bir sürüşle geçilebilecektir" şeklinde konuştu.

"EKONOMİMİZİN HER ALANINDA ELDE ETTİĞİ TARİHİ BAŞARILARIN HABERLERİ ARDI ARDINA GELİYOR"

Türkiye'nin son 7-8 yılının toplumsal kargaşa çıkarma denemeleriyle, terör saldırılarıyla, siyasi ve ekonomik kumpaslarla, darbe girişimleriyle, son dönemde de salgınla ve tabii afetlerle geçtiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, devamında şöyle konuştu: "Hamdolsun tüm bu sıkıntıları, milletimizle birlikte verdiğimiz mücadeleyle birer birer geride bıraktık. Ancak, bu süreçte bir şeye özellikle dikkat ettik. Şartlar ne olursa olsun, ülkemizin demokratik ve ekonomik kalkınmasının yönünün hep yukarı doğru olmasını sağlamak için var gücümüzle çalıştık. Sokaklarımızın kana ve ateşe bulanmaya çalışıldığı terör saldırısına uğradığımızda, ertesi sabah hepimiz işimizin başında, kaldığımız yerden çalışmaya devam ettik. Darbe girişiminin olduğu gece gün ağarana kadar hainlerle çarpıştık, ertesi sabah yine hepimiz önceki akşam bıraktığımız yerden işimize sarıldık. "

Ekonomiyi yıkmak için nice alçak saldırıya maruz kaldıklarını ve yapılan nobranlıklara "la havle" çekip hemen işlerine geri döndüklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgın döneminde dünyanın tamamıyla birlikte haftalarca eve kapanmak mecburiyetinde kaldığımız günlerde dahi çalışmaktan, üretmekten geri durmadık. Attığımız normalleşme adımları ve aşılamada ulaştığımız seviye sayesinde ekonomimizin her alanında elde ettiği tarihi başarıların haberleri ardı ardına geliyor" dedi.

"İHRACAT RAKAMLARIMIZ TARİHİMİZİN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI"

Önceki gün 2021 yılı ikinci çeyrek büyüme rakamının müjdesini aldıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekteki yüzde 21, 7'lik büyüme oranıyla, dünyada İngiltere'den sonra en hızlı büyüyen ikinci ülke. Dün de ihracatımızın tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştığının müjdesiyle güne başladık. Ağustos ihracatımız 18, 9 milyar doları, yılın ilk sekiz ayındaki ihracatımız 140, 2 milyar doları, 12 aylık ihracatımız da 207, 5 milyar doları bularak, büyüme rakamlarını teyit etti. İstihdamda da salgın öncesi dönemi dahi geride bırakan bir seviyeye yaklaştık ki 29 milyonun üzerine çıktık. Enflasyon, sadece bizim değil tüm dünyanın sorunudur. Euro bölgesi son 10 yılın en yüksek enflasyonuyla baş etmeye çalışıyor. Küresel düzeyde emtia fiyatlarında yaşanan yüzde 25'e yakın artışın etkileri, sanayiden tarıma her alanda hissediliyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: Habermetre