Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İki sondaj gemimiz, iki de sismik araştırma gemimiz vardı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İki sondaj gemimiz, iki de sismik araştırma gemimiz vardı.

19.02.2020 12:31 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:31
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı , "İki sondaj gemimiz, iki de sismik araştırma gemimiz vardı. Şimdi ve Yavuz'un ardından üçüncü sondaj gemimizi de aldık. Bu altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisidir. Mart ayında ülkemize ulaşacak gemimizin geliştirme ve test işlemlerinin ardından bu yıl içinde sondaja başlamasını planlıyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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