Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İdlib'deki çatışmalar sürerken bölücü terör örgütünün...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İdlib'deki çatışmalar sürerken bölücü terör örgütünün Suriye'deki güvenli bölgelerimize saldırması arka plandaki oyunun göstergesidir" dedi.
04.03.2020 12:09 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:09
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İdlib'deki çatışmalar sürerken bölücü terör örgütünün Suriye'deki güvenli bölgelerimize saldırması arka plandaki oyunun göstergesidir" dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA