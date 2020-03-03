Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejim unsurlarınca düzenlenen saldırılarda şehit olan...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejim unsurlarınca düzenlenen saldırılarda şehit olan...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejim unsurlarınca düzenlenen saldırılarda şehit olan askerler ile Ağrı'da şehit olan Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelinin ailelerine başsağlığı diledi.

03.03.2020 11:54 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:54
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejim unsurlarınca düzenlenen saldırılarda şehit olan...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'de rejim unsurlarınca düzenlenen saldırılarda şehit olan askerler ile 'da şehit olan Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelinin ailelerine başsağlığı diledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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