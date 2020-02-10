10.02.2020 17:20 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejim unsurlarınca yapılan saldırı haberinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya geldi. AK Parti Genel Merkezindeki görüşme devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İHA