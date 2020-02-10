Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejim unsurlarınca yapılan saldırı haberinin ardından...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejim unsurlarınca yapılan saldırı haberinin ardından...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejim unsurlarınca yapılan saldırı haberinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya geldi.

10.02.2020 17:20 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:20
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejim unsurlarınca yapılan saldırı haberinin ardından...

Cumhurbaşkanı , 'de rejim unsurlarınca yapılan saldırı haberinin ardından Milli Savunma Bakanı ile bir araya geldi. AK Parti Genel Merkezindeki görüşme devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İHA
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