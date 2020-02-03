Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İdlib'de yaşanan saldırıya ilişkin, "30-35 civarında karşı...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İdlib'de yaşanan saldırıya ilişkin, "30-35 civarında karşı taraftan Suriyeli etkisiz hale getirilmiş durumda" açıklamasını yaptı.
03.02.2020 09:54 | Son Güncelleme: 03.02.2020 09:59
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İdlib'de yaşanan saldırıya ilişkin, "30-35 civarında karşı taraftan Suriyeli etkisiz hale getirilmiş durumda" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA