Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "HDP'nin İstanbul'da ve diğer şehirlerde CHP'ye verdiği destek ideolojik akrabalıktır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "HDP'nin İstanbul'da ve diğer şehirlerde CHP'ye verdiği destek ideolojik akrabalıktır. Çözüm sürecini biz başlattık, sonlandıran biz olmadık. Çözüm sürecini bunların art niyetleri gizli gündemleri sonlandırdı. Hiçbir zaman terörle aralarına mesafe koymadılar, meşru zeminde siyaset yapmayı düşünmediler." - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı