Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hangi ülkeyi ziyaret edecek? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınında normalleşme süreci sonrası ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirecek. Peki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hangi ülkeyi ziyaret edecek?

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışı ziyareti gerçekleştirecek. Peki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hangi ülkeyi ziyaret edecek? İşte, Erdoğan'ın yurt dışı ziyaretinin detayları!

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN HANGİ ÜLKEYİ ZİYARET EDECEK?

Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ilk yurt dışı ziyaretini Katar'a gerçekleştirecek. Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani görüşmesinde, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Katar'a çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Ziyarette ikili ilişkiler, bölgesel konular ve uluslararası meseleler ele alınacak. Erdoğan Katar ziyaretinde, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek.

Görüşmede, dost ve kardeş iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması bekleniyor.