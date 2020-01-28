28.01.2020 17:27 | Son Güncelleme: 28.01.2020 17:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hafter bir lejyonerdir. Maaşlı bir askerdir. Bu kişi Kaddafi döneminde Kaddafi'ye de o zaman ihanet etmiş. Kaddafi'nin yanından Amerika'ya sığınmıştır. Şimdi de bütün silah, mühimmat her şeyi Abu Dabi yönetimi ve Mısır sağlamaktadır. Sarraj, BMGK'nın tanıdığı bir siyasetçi konumundadır. BMGK'nın tanıdığı bir liderle kimsenin tanıdığı bir kişiyi yan yana koyabilir miyiz? Bu mümkün değil. Hafter'in resmi camiada hiçbir kimliği yoktur" dedi. - DAKAR

Kaynak: İHA