Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kıbrıs Rum Kesiminde camilere yönelik kundaklama için "Sabotajlara gitmenizin bedelini çok ağır ödersiniz"...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kıbrıs Rum Kesiminde camilere yönelik kundaklama için "Sabotajlara gitmenizin bedelini çok ağır ödersiniz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kıbrıs Rum Kesiminde camilere yönelik kundaklama için "Sabotajlara gitmenizin bedelini çok ağır ödersiniz" dedi. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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