Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kıbrıs Rum Kesiminde camilere yönelik kundaklama için "Sabotajlara gitmenizin bedelini çok ağır ödersiniz"... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kıbrıs Rum Kesiminde camilere yönelik kundaklama için "Sabotajlara gitmenizin bedelini çok ağır ödersiniz"...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kıbrıs Rum Kesiminde camilere yönelik kundaklama için

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kıbrıs Rum Kesiminde camilere yönelik kundaklama için "Sabotajlara gitmenizin bedelini çok ağır ödersiniz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kıbrıs Rum Kesiminde camilere yönelik kundaklama için "Sabotajlara gitmenizin bedelini çok ağır ödersiniz" dedi. - İSTANBUL

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt'te toplu açılış töreninde konuştu: (1)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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