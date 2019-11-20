Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Grup Başkanvekilimiz Özlem Hanıma 'susturun bu hanımı' diyecek...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Grup Başkanvekilimiz Özlem Hanıma 'susturun bu hanımı' diyecek...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Grup Başkanvekilimiz Özlem Hanıma 'susturun bu hanımı' diyecek kadar edepsiz şekilde davranan bir CHP'nin yetkilileri var. Biz bu ahlaksızlara, bu edepsizlere prim verecek durumda değiliz.

20.11.2019 11:39 | Son Güncelleme: 20.11.2019 11:44
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı , "Grup Başkanvekilimiz Özlem Hanıma 'susturun bu hanımı' diyecek kadar edepsiz şekilde davranan bir CHP'nin yetkilileri var. Biz bu ahlaksızlara, bu edepsizlere verecek durumda değiliz. Hele hele bir bayan milletvekilimize bu şekilde saldıracak olan ahlaksız, edepsizlere bu içinde, parlamentonun gereken cevabı da vermesi lazım" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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