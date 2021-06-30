Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'i Ziyaret Etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'i Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'i Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

30 Haziran 2021, Çarşamba HaberlerTürkiye'nin Ocak ayında Uzay'a fırlatılan uydusu Türksat 5A, bugün yayına başladı.

30 Haziran 2021, Çarşamba Haberler

Türkiye'nin Ocak ayında Uzay'a fırlatılan uydusu Türksat 5A, bugün yayına başladı. Ankara Gölbaşı'ndaki Türksat tesislerinde düzenlenen tören sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Belediyesi'ni ziyaret etti.

Ziyaret esnasında Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, MHP'li Cumhur İttifakı Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gölbaşı'nda hayata geçen ve geçecek olan çalışmaları aktaran Ramazan Şimşek, görüşme sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Ankara Kaması ve kumlama sanatı ile yapılmış, Dünyada sadece Gölbaşı'nda yetişen Sevgi Çiçeği tablosu hediye etti.

Kaynak: Habermetre

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'i Ziyaret Etti - Haberler
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