Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gezi olayları aslında tıpkı askeri darbeler, muhtıralar, terör...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gezi olayları aslında tıpkı askeri darbeler, muhtıralar, terör...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gezi olayları aslında tıpkı askeri darbeler, muhtıralar, terör örgütlerinin saldırıları, FETÖ'nün 17-25 Aralık ve 15 Temmuz gibi devleti ve milleti hedef alan alçak bir saldırıdır.

19.02.2020 11:59 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:59
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gezi olayları aslında tıpkı askeri darbeler, muhtıralar, terör örgütlerinin saldırıları, FETÖ'nün 17-25 Aralık ve 15 Temmuz gibi devleti ve milleti hedef alan alçak bir saldırıdır. Kılıçdaroğlu, bunları 'aydınlık gençler' olarak sınıflandırıyor. Bunlar başta şahsı olmak üzere aldatılmış gençler" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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