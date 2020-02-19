19.02.2020 11:59 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gezi olayları aslında tıpkı askeri darbeler, muhtıralar, terör örgütlerinin saldırıları, FETÖ'nün 17-25 Aralık ve 15 Temmuz gibi devleti ve milleti hedef alan alçak bir saldırıdır. Kılıçdaroğlu, bunları 'aydınlık gençler' olarak sınıflandırıyor. Bunlar başta şahsı olmak üzere aldatılmış gençler" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA