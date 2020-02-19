Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gezi'den Suriye'ye kadar uzanan saldırı zincirinin hedefi...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gezi'den Suriye'ye kadar uzanan saldırı zincirinin hedefi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gezi'den Suriye'ye kadar uzanan saldırı zincirinin hedefi Türkiye Cumhuriyetinin bütünlüğü, halkın birliği ve beraberliğidir" dedi.

19.02.2020 12:09 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:09
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı , "Gezi'den 'ye kadar uzanan saldırı zincirinin hedefi Cumhuriyetinin bütünlüğü, halkın birliği ve beraberliğidir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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