Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genç milli voleybolcu Meltem Çetin'i kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genç milli voleybolcu Meltem Çetin'i kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabulde, evinde geçirdiği kaza sonucunda sakatlanan milli voleybolcu Çetin'in yanı sıra annesi Türkan Çetin de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genç milli voleybolcu Meltem Çetin'i kabul etti
04.06.2020 15:58 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:58

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabulde, evinde geçirdiği kaza sonucunda sakatlanan milli voleybolcu Çetin'in yanı sıra annesi Türkan Çetin de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler ve sporcularla yaptığı video konferans görüşmesinde, Meltem Çetin'in sağlık durumunu yakından takip ettiğini ve sporcunun tedavisine Ankara'da devam edileceğini ifade etmişti.

 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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