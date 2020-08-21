Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Gelecek nesillere önemli bir miras bırakacağız"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Gelecek nesillere önemli bir miras bırakacağız" "Yerli ve milli imkanlarla hareket ettiğimiz için bu başarıya ulaştık" "320 milyar metreküp doğalgaz keşfedildi"
21.08.2020 15:40 | Son Güncelleme: 21.08.2020 15:49
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Gelecek nesillere önemli bir miras bırakacağız"
"Yerli ve milli imkanlarla hareket ettiğimiz için bu başarıya ulaştık"
"320 milyar metreküp doğalgaz keşfedildi"
Kaynak: İHA