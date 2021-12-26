Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan Asiye Ateşin babası ile telefonda görüştü. - Haberler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan Asiye Ateşin babası ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan Asiye Ateşin babası ile telefonda görüştü.
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan Asiye Ateşin babası ile telefonda görüştü.

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GAZİANTEP (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan Asiye Ateşin babası ile telefonda görüştü. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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